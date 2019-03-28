Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкассах полицейские задержали угонщика легковушки

Сегодня, 12:30

Задержанного подозревают в совершении двух разбойных нападений

Фото: ГУНП в Черкасской области
Фото: ГУНП в Черкасской области.
В Черкассах полицейские задержали угонщика легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c9b/a85/5c9c9ba8575c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c9b/a85/5c9c9ba8575c3.jpg Другие регионы Задержанного подозревают в совершении двух разбойных нападений

В Черкассах правоохранители задержали мужчину, который угнал у местного жителя легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, в полицию обратился местный житель. Он заявил, что у него угнали автомобиль ВАЗ. В разговоре с полицейскими он рассказал, что подозревает в этом одного из своих знакомых.

Копы оперативно нашли автомобиль на одной из улиц города. Им управлял местный житель, который в этот же день выпивал вместе с потерпевшим. Рядом с ним сидел еще один местный житель, который как раз и подыскивал клиента на данный автомобиль.

Кроме того, выяснилось, что мужчину подозревают в совершении двух разбойных нападений.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки,чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег задержание, Черкассы, мужчина, угонщик, копы

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах полицейские задержали угонщика легковушки". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе полицейские задержали автоугонщика

Вчера, 05:56

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Запорожье копы задержали пьяного угонщика

26 марта, 12:54

Задержать угонщика помогла женщина-очевидец

В Запорожской области пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП

23 марта, 03:06

Угонщик пытался сбежать от полиции и столкнулся во встречный автомобиль

В Бердянске разоблачили серийного автоугонщика: опубликованы фото и видео

8 февраля, 14:43

Задержанного подозревают в совершении нескольких угонов

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Перестаньте есть куриные грудки с белыми полосками

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Алена Омаргалиева показала соблазнительную фигуру

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Настя Каменских дважды станет мамой

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали