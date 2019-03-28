В Черкассах полицейские задержали угонщика легковушки

Задержанного подозревают в совершении двух разбойных нападений

Фото: ГУНП в Черкасской области.

В Черкассах полицейские задержали угонщика легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c9b/a85/5c9c9ba8575c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c9b/a85/5c9c9ba8575c3.jpg 2019-03-28T12:30:00+02:00 Другие регионы Задержанного подозревают в совершении двух разбойных нападений

В Черкассах правоохранители задержали мужчину, который угнал у местного жителя легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, в полицию обратился местный житель. Он заявил, что у него угнали автомобиль ВАЗ. В разговоре с полицейскими он рассказал, что подозревает в этом одного из своих знакомых.











Копы оперативно нашли автомобиль на одной из улиц города. Им управлял местный житель, который в этот же день выпивал вместе с потерпевшим. Рядом с ним сидел еще один местный житель, который как раз и подыскивал клиента на данный автомобиль.

Кроме того, выяснилось, что мужчину подозревают в совершении двух разбойных нападений.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки,чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

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