В Черкассах полицейские задержали угонщика легковушки
Задержанного подозревают в совершении двух разбойных нападений
В Черкассах правоохранители задержали мужчину, который угнал у местного жителя легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, в полицию обратился местный житель. Он заявил, что у него угнали автомобиль ВАЗ. В разговоре с полицейскими он рассказал, что подозревает в этом одного из своих знакомых.
Копы оперативно нашли автомобиль на одной из улиц города. Им управлял местный житель, который в этот же день выпивал вместе с потерпевшим. Рядом с ним сидел еще один местный житель, который как раз и подыскивал клиента на данный автомобиль.
Кроме того, выяснилось, что мужчину подозревают в совершении двух разбойных нападений.
Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.
Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки,чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.
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