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В Черкассах попрощались с убитым журналистом Комаровым

21 июня, 16:50

Его коллеги не верят, что преступление будет раскрыто

Прощание с журналистом Вадимом Комаровым. Фото: ВиЧЕрпно
Прощание с журналистом Вадимом Комаровым. Фото: ВиЧЕрпно.

В Черкассах сегодня похоронили журналиста Вадима Комарова, который скончался в ночь на 20 июня после того, как был жестоко избит неизвестным.

Церемония прощания состоялась в областной филармонии.

Как сообщалось, международные структуры призвали Украину расследовать убийство журналиста. В частности, с таким призывом обратилось Представительство ЕС в Украине.

"Мы расстроены смертью господина Комарова, журналиста-расследователя из Черкасс, на которого напали в мае 2019 года. Надеемся, что власти оперативно и тщательно расследуют это нападение и привлекут виновных к ответственности. Уважение к свободе СМИ является одной из ценностей, которые разделяют ЕС и Украина", – заявили евродипломаты.

Полиция пока смогла лишь составить и опубликовать фоторобот нападавшего на Комарова.

Сегодня же в Черкассах прошла пресс-конференция правозащитника и журналиста Валерия Макеева, тесно общавшегося с покойным. Как пишет Прочерк, Макеев рассказал, что в то роковое утро Комаров отправился к своему источнику в полиции, чтобы получить справку, касающуюся фигуранта его расследования – человека, занимающего "важный пост в органах администрирования". Этот человек, как рассказывал Комаров, совершил преступление, но избежал ответственности, раздобыв справку, что "он идиот". Именно эту справку собирался получить В. Комаров, но был убит по пути на встречу.

Макеев выразил уверенность, что справка пропала, и сомнение в том, что убийство Комарова при обычных обстоятельствах может быть раскрыто.


Как сообщалось, в Харькове у рынка "Барабашово" был жестоко избит телеоператор Вадим Макарюк.

Кроме того в Белой Церкви расследуется жестокое избиение правозащитника.

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Тег журналист, убийство, ЕС, похороны, Черкассы, комаров

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