В Черкассах произошла масштабная утечка ртути

В Черкассах на территории КП "Черкассыгазстрой" произошла масштабная утечка ртути. Об этом сообщили в пресс-службе местного ГСЧС.

"3 сентября в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о том, что на территории КП "Черкассыгазстрой" обнаружен разлив ртути и 5 резиновых колб с ядовитым веществом", - говорится в сообщении.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили около 1,5 килограмма разлитой ртути. В общем химики АРЗ СП собрали и изъяли с места происшествия ртуть общим весом 9 кг. Собранное ядовитое вещество передано на утилизацию.

"Это самое большое количество ртути, которая одновременно была изъята на месте происшествия в этом году", – отметили в ГСЧС.

А в Кривом Роге Днепропетровской области произошла масштабная утечка хлора, в результате чего пострадала женщина.

Кроме того, 7 августа на трассе Днепр – Кобеляки – Решетиловка (Р-52) в Петриковском районе неподалеку от села Ивановка Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны.