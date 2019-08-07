В Черкассах произошло жуткое тройное ДТП: есть пострадавший

Одного из водителей с черепно-мозговой травмой, ранами и ушибами доставили в больницу

В Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault. Началось все с того, что водитель "Жигулей" не пропустил микроавтобус, который двигался по главной дороге. Из-за этого машины столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что Volkswagen перевернулся на бок и повредил припаркованный на обочине Renault.

В результате ДТП у "Жигулей" полностью смята передняя часть кузова. Из всех участников аварии пострадал только водитель микроавтобуса. С черепно-мозговой травмой, ранами и ушибами его доставили в больницу.

Напомним, недавно под Кременчугом в Полтавской области легковой автомобиль врезался в дерево и вспыхнул. В салоне ВАЗа нашли тело мужчины.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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