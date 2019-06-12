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В Черкассах пьяные сотрудники прокуратуры устроили дебош в ресторане: опубликовано видео

12 июня, 13:50

Назначено служебное расследование

В Черкассах в ресторане "Тарас Бульба" заместитель прокурора области Юрий Ковтун и начальник отдела управления досудебных расследований ГБР Валерий Барабаш, напившись, устроили дебош. При этом Ковтун размахивал предметом, похожим на пистолет. Прокурор области Сергей Овчаренко назначил служебное расследование.

Инцидент произошел 7 июня, когда в ресторане отмечали день рождения Валерия Барабаша, сообщает сайт 18000.

Видео происшествия выложил в Facebook Дмитрий Кухарчук. сопроводив ролик нелицеприятным комментарием:

"Очумелые от безнаказанности, бухие в ж*** прокуроры чуть не поубивали посетителей черкасского ресторана".

Д.Кухарчук призвал общественность к пикетированию облпрокуратуры в четверг, 13 июня, с целью потребовать отставки ее руководства.

Между тем прокурор области Сергей Овчаренко сообщил в Facebook о назначении служебного расследования по факту публикации видео. Прокурор утверждает, что его подчиненные не имели при себе оружия, а скандал искусственно раздувается "активистами" подозреваемыми "в ряде криминальных производств".

Как сообщалось, в Днепропетровске задержали пьяного водителя, устроившего стрельбу во время езды.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге женщина устроила дебош в супермаркете.

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Тег ресторан, скандал, прокуратура, Тарас Бульба, Черкассы, пистолет, ГБР

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