В Черкассах пьяные сотрудники прокуратуры устроили дебош в ресторане: опубликовано видео

Назначено служебное расследование

В Черкассах в ресторане "Тарас Бульба" заместитель прокурора области Юрий Ковтун и начальник отдела управления досудебных расследований ГБР Валерий Барабаш, напившись, устроили дебош. При этом Ковтун размахивал предметом, похожим на пистолет. Прокурор области Сергей Овчаренко назначил служебное расследование.

Инцидент произошел 7 июня, когда в ресторане отмечали день рождения Валерия Барабаша, сообщает сайт 18000.

Видео происшествия выложил в Facebook Дмитрий Кухарчук. сопроводив ролик нелицеприятным комментарием:

"Очумелые от безнаказанности, бухие в ж*** прокуроры чуть не поубивали посетителей черкасского ресторана".

Д.Кухарчук призвал общественность к пикетированию облпрокуратуры в четверг, 13 июня, с целью потребовать отставки ее руководства.

Между тем прокурор области Сергей Овчаренко сообщил в Facebook о назначении служебного расследования по факту публикации видео. Прокурор утверждает, что его подчиненные не имели при себе оружия, а скандал искусственно раздувается "активистами" подозреваемыми "в ряде криминальных производств".

Как сообщалось, в Днепропетровске задержали пьяного водителя, устроившего стрельбу во время езды.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге женщина устроила дебош в супермаркете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах пьяные сотрудники прокуратуры устроили дебош в ресторане: опубликовано видео". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"