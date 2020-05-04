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В Черкассах рассказали, что на улицах города делает военная техника Нацгвардии

4 мая, 09:18

Тина Наринецкая

В полиции города уверяют, что в Черкассах нет дополнительных сил Нацгвардии

В Черкассах, где городские власти решили ослабить карантин, на улицах заметили военнослужащих Нацгвардии и военную технику. Соответствующее видео в Facebook опубликовал руководитель муниципальной инспекции местного горсовета Станислав Коломиец.

Чиновник общался с одним из военнослужащих. Тот ему ответил, что просто патрулирует улицы.

Видео: Станислав Коломиец, Facebook

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На это видео отреагировали и в Черкасской областной государственной администрации. Там, со ссылкой на слова руководителя ГУНП в области Михаила Куратченко, сообщили, что на улицах города нет дополнительных сил Нацгвардии.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16:00 – 22:00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств", – говорится в сообщении.

По словам Куратченко, это – обычная практика, а на видео сняли только один военный автомобиль.

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А тем временем Черкасская ОГА уже подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории города. Кроме того, облгосадминистрация подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 в городе и обезопасить его жителей.

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Напомним, в Черкассах исполнительный комитет городского совета решил с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей.

В итоге – по этому факту правоохранители открыли уголовное производство. Там отмечают, что, принимая такое решение, Черкасский горисполком вышел за рамки своих полномочий.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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