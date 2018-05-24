В Черкассах расстреляли депутата (дополнено)

Сегодня, 21:40

У нападавшего при себе были Ф-1, РГД-5, пистолет и много патронов

 

Фото: Про все
Фото: Про все

В четверг, 24 мая, депутата Черкасского областного совета расстреляли в его офисном помещении. Об этом сообщают местные СМИ. Тем не менее, в черкасской полиции пока не сообщают о личности погибшего.

Как сообщили сайту "Сегодня" в ГУ Нацполиции Черкасской области, на данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и кинологи.

"Мы получили информацию о том, что в офисное помещение зашел человек с оружием. Вскоре появилась информация, что вооруженный мужчина может удерживать заложника. По прибытию на место происшествия полицейские зашли внутрь офиса, где увидели дух мужчин с ранениями. Одного из них эвакуировали и доставили в больницу. Смерть второго констатировали медики на месте происшествия. Подтвержденной информации о том, кем является погибший, на данный момент нет", – сообщил сайту "Сегодня" спикер ГУ НП Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко. 

Черксское издание Zmi.ck.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибший – депутат областного совета от ВО "Батькивщина" Сергей Гура.

"Убитым на месте оказался депутат облсовета Сергей Гура.Правоохранители уже в ближайшее время официально обнародуют эту информацию", - говорится в сообщении СМИ.

По информации издания, посреди белого дня мужчина пришел в офисное помещение с двумя гранатами. В итоге началась стрельба. Нападавший получил огнестрельное ранение в грудь и голову, сейчас он находится в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, в минувшем году на депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова поздно вечером напали неизвестные. Депутат погиб на месте. Депутата расстреляли из автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что в Запорожье бывший депутат погиб жуткой смертью. Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.

Позже стало известно, что его без документов в критическом состоянии и с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав три дня в больнице он скончался, родственники опознали погибшего. По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления.
убийство, депутат, погиб, стрельба, черкассы, расстреляли

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: Pixabay

Массовое убийство в Якутии: появились новые подробности

Сегодня, 13:47

Прежде чем совершить преступление стрелок позвонил родственнице

Харьков

Под Харьковом старушка обнаружила у себя дома мертвеца

Сегодня, 13:39

В убийстве мужчины подозревают ранее судимого местного жителя
Загрузка...

Одесса

Фото: пресс-служба полиции Одесской области

На окраине Одессы нашли убитым пропавшего пять дней назад парня

Вчера, 11:47

Полиция выясняет обстоятельства исчезновения и гибели молодого человека

Происшествия

Убил и закопал: в Киевской области нашли останки женщины

22 Мая, 16:29

Подозреваемый в преступлении задержан

Происшествия

Избитый мужчина умер в больнице. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина до смерти избил знакомого из-за подозрения в краже денег

22 Мая, 15:23

41-летний житель Киевской области решил "проучить" возможного вора  

Одесса

Не понравился вопрос: в Одессе житель Донбасса убил мужчину

22 Мая, 11:42

Спустя некоторое время от полученных травм мужчина скончался
Загрузка...