В Черкассах расстреляли депутата (дополнено)

У нападавшего при себе были Ф-1, РГД-5, пистолет и много патронов

В четверг, 24 мая, депутата Черкасского областного совета расстреляли в его офисном помещении. Об этом сообщают местные СМИ. Тем не менее, в черкасской полиции пока не сообщают о личности погибшего.

Как сообщили сайту "Сегодня" в ГУ Нацполиции Черкасской области, на данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и кинологи.

"Мы получили информацию о том, что в офисное помещение зашел человек с оружием. Вскоре появилась информация, что вооруженный мужчина может удерживать заложника. По прибытию на место происшествия полицейские зашли внутрь офиса, где увидели дух мужчин с ранениями. Одного из них эвакуировали и доставили в больницу. Смерть второго констатировали медики на месте происшествия. Подтвержденной информации о том, кем является погибший, на данный момент нет", – сообщил сайту "Сегодня" спикер ГУ НП Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Черксское издание Zmi.ck.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибший – депутат областного совета от ВО "Батькивщина" Сергей Гура.

"Убитым на месте оказался депутат облсовета Сергей Гура.Правоохранители уже в ближайшее время официально обнародуют эту информацию", - говорится в сообщении СМИ.

По информации издания, посреди белого дня мужчина пришел в офисное помещение с двумя гранатами. В итоге началась стрельба. Нападавший получил огнестрельное ранение в грудь и голову, сейчас он находится в больнице.

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Напомним, в минувшем году на депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова поздно вечером напали неизвестные. Депутат погиб на месте. Депутата расстреляли из автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что в Запорожье бывший депутат погиб жуткой смертью. Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.

Позже стало известно, что его без документов в критическом состоянии и с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав три дня в больнице он скончался, родственники опознали погибшего. По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления.