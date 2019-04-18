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В Черкассах разоблачили 17 нелегальных мигрантов из Китая

Сегодня, 09:53

Иностранцы работали на предприятии без разрешающих документов

Фото: ГУНП в Черкасской области
Фото: ГУНП в Черкасской области.

В Черкассах правоохранители задержали 17 граждан Китая, которые находились на территории Украины с нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Нелегальных мигрантов обнаружили на территории одного из предприятий города. Там они работали без соответствующих разрешающих документов. Кроме того, как установила проверка, все граждане находятся на территории Украины с нарушением.

На данный момент в отношении троих иностранцев приняли решение о принудительном возвращении на территорию Китая, еще троим – сократили срок пребывания на территории Украины. Еще одному гражданину запретили въезд на территорию Украины.

Напомним, не так давно на одном из рынков в Одессе правоохранители обнаружили 15 иностранцев, которые находились на территории нашей страны незаконно. Всех нарушителей из Грузии, Таджикистана, Афганистана, Кыргызстана и Узбекистана привлекли к административной ответственности.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.


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Тег Китай, задержание, нелегалы, Черкассы, мигрант

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