Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Черкассах семья умершего от COVID-19 врача полгода ждет компенсацию: медики готовы протестовать

29 января, 11:50

Татьяна Очеретяная , Ольга Косенко

В Фонде соцстрахования не признают, что медик заразился на работе

Медики Черкасской области готовы выйти на массовые протесты из-за резонансного дела родственников Олега Гайды. Хирург в конце июня умер от коронавируса, но его семья до сих пор не может получить 1,5 млн гривен компенсации.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Сын хирурга Игорь Гайда имеет ту же профессию. Он 10 раз в месяц принимает пациентов в поликлинике, где работал его отец. Обустроился в том же кабинете. Сейчас много его времени уходит на суд.

Олег Гайда скончался от коронавируса 30 июня. Комиссия госслужбы по вопросам труда заседала дважды. И решила, что медик заразился на работе. Но Фонд соцстрахования против и подал в суд.

Видео: Сегодня

Представители фонда объяснили "Сегодня", что им не хватает доказательств того, что Олег Гайда заразился именно на работе.

"Факта контакта пострадавшего с больным COVID-19 пациентом нет, и не подтверждено в материалах дела", – сказал начальник отдела профилактики и страховых случаев Максим Сердюк.

Реклама

Семья умершего врача начала искать пациентов, которые могли заразить его коронавирусом. И таких оказалось немало.

"Мы нашли 12 человек, которые находились на приеме у врача и указывают на то, что они переболели", – сказал адвокат Валерий Макеев.

Эти люди готовы свидетельствовать в суде, у адвоката уже есть 12 заявлений.

Резонансное дело наделало шума и среди медиков. Игорь Гайда говорит, что получает десятки звонков от коллег из других городов. Медики готовы даже митинговать, чтобы семье выплатили компенсацию.

Напомним, мы писали, что медикам недоплатили миллионы гривен из COVID-фонда.

Также президент Украины Владимир Зеленский потребовал выплатить компенсации семьям умерших медиков.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

выплаты медики заражение коронавирус Черкасская область Фонд социального страхования

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
Нашли целый склад украденного: в Черниговской области разворовывали воинскую часть (фото)
Нашли целый склад украденного: в Черниговской области разворовывали воинскую часть (фото)Другие регионы
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за
В Полтаве магазин отказался продать хлеб покупателю из-за "не такой" маскиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять