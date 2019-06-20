В Черкассах скончался избитый неизвестными журналист Комаров
Он умер, не приходя в сознание
Сегодня ночью скончался журналист Вадим Комаров, которого избили в центре Черкасс 4 мая.
Об этом сообщил о в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.
"С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты — именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, освещал резонансные темы", – написал Томиленко.
Как сообщалось, 4 мая в центре Черкасс неизвестный посреди улицы внезапно напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.
Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но впоследствии переквалифицировала на "Покушение на умышленное убийство".
Журналисту провели две операции.
В 2016 году Комарова пытались застрелить.
Как сообщалось,в Белой Церкви жестоко избили правозащитника.
Также мы сообщали, что в Киеве неизвестные избили авиаконструктора ГП "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Черкассах скончался избитый неизвестными журналист Комаров". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области найдена погибшей пропавшая девочка
11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно
Посетителей мероприятия "Киев Прайд" избили неизвестные в балаклавах – СМИ
Отмечается, что среди пострадавших были несовершеннолетние