В Черкассах скончался избитый неизвестными журналист Комаров

Он умер, не приходя в сознание

Вадим Комаров.

Сегодня ночью скончался журналист Вадим Комаров, которого избили в центре Черкасс 4 мая.



Об этом сообщил о в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты — именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков. Ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, освещал резонансные темы", – написал Томиленко.



Как сообщалось, 4 мая в центре Черкасс неизвестный посреди улицы внезапно напал на журналиста Вадима Комарова и нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия.



Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, но впоследствии переквалифицировала на "Покушение на умышленное убийство".



Журналисту провели две операции.

В 2016 году Комарова пытались застрелить.

Как сообщалось,в Белой Церкви жестоко избили правозащитника.

Также мы сообщали, что в Киеве неизвестные избили авиаконструктора ГП "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского.

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