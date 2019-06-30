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В Черкассах собирают урожай несколько раз в год

30 июня, 02:43

Аэропоника – дорогой метод овощеводства


Перец, помидоры, земляника, базилик, которые растут без почвы. Метод аэропоники успешно используют в Черкассах. Урожай собирают несколько раз в год.

На участке растет с полсотни кустов перца. Собрать с него можно около 15 килограммов урожая. Семена, подкормка и полив за сезон стоят несколько сотен гривен. А еще и с сорняками приходится бороться чуть ли не каждую неделю.

В лабораторном же боксе перец растет без сорняков и вредителей. Каждый куст-гигант дает до двух килограммов плодов. Почвы – нет. Только раз в 10 минут корни опрыскивают водой с удобрениями.

Главный принцип аэропоники – это то, что корневая система находится полностью, так сказать, в подвешенном состоянии. Питательный раствор через форсунки попадает полностью в корневой системы. Питательный раствор – это вода и растворенные макро- и микроэлементы.

Система полностью автоматизирована. Вода из больших резервуаров поступает в боксы. Но без людей – все равно не обойтись.

"Помидоры. Мы осматриваем растение, освобождаем стебель от лишних побегов и листьев. Для того, чтобы растение обветривалось со всех сторон и не заражалось болезнями", – говорит Лидия Колодка, инженер-лаборант агробиологической лаборатории.

Уже более года ученые Института здоровья растений выращивают овощи таким необычным способом, когда корни как бы висят в воздухе. Плоды едят сами. А еще – угощают гостей.

Аэропоника – дорогой метод овощеводства. На систему опрыскивания и искусственное освещения только для одного бокса нужно около ста тысяч гривен. Но вернуть затраченное – можно уже через несколько лет – уверяют ученые.

Выгоднее выращивать зелень, ведь урожай она дает более десяти раз в год.

Руководитель лаборатории рассказывает: растения, выращенные без земли, экологически чистые.

"Это производство не требует использования пестицидов. Не нужно никаких дезинфицирующих обработок почвы", – говорит Владимир Конограй, руководитель агробиологической лаборатории.

Напомним, ранее мы писали, что, по данным аналитиков, рекордные цены на помидоры начали падать, но все еще остаются выше, чем были в прошлом году.

Кроме того, журналисты новостей "Сегодня" выяснили, какие ягоды и фрукты покупать сейчас наиболее выгодно:


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Тег видео, овощи, Черкассы, грунт, почва

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Источник:

Сегодня

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