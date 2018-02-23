В Черкассах мужчина захватил заложницу

Сегодня, 16:41

Спецназ штурмом взял квартиру, не скрывался злоумышленник


В Черкассах спецназ со стрельбой штурмовал квартиру одного из местных жителей. Хозяин взял в заложники свою сожительницу и бил ее, а когда полиция пыталась спасти женщину – угрожал взорвать гранату.

К счастью, тревога оказалась ложной, а его угрозы пустыми словами. Как оказалось, задержанный 33-летний мужчина ранее судим не был, пояснить мотивы своего поступка он не смог.

Напомним, 30 декабря в Харькове мужчина закрылся в почтовом отделении вместе с девятью людьми, которым он угрожал взрывчаткой и оружием. Заложников злоумышленник держал более пяти часов, но так и не выдвинул никаких требований.

Позже в Харьковской полиции наградили четырех смельчаков, которые помогли задержать захватчика.

Также в городе Чугуев Харьковской области военнослужащий взял в заложники женщину и заперся в квартире многоэтажки. 
граната, черкассы, спецназ
Источник:

"Сегодня"

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