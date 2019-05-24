В Черкассах студентку за зверское убийство младенца приговорили к двум годам тюрьмы

Тело малыша девушка поместила в коробку из-под обуви и спрятала под кроватью

Фото: Pixabay

Приговором суда уроженку села Смильченци Лисянского района признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) и назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, – передает viche.ck.ua.

Трагическое событие произошло в Черкассах осенью прошлого года в комнате общежития Черкасского кооперативного экономико-правового колледжа, студенткой которого была обвинена.

Девушка самостоятельно родила доношенного, жизнеспособного ребенка мужского пола. По заключению судебно-медицинского эксперта она, находясь в особом послеродовом психологическом состоянии, совершила убийство новорожденного. Студентка нанесла три удара кухонным ножом в область жизненно важных органов грудной клетки ребенка, которые привели к смерти.

С целью укрытия совершенного преступления, поместила тело мертвого малыша в пакет, а затем в картонную коробку из-под обуви, которую спрятала под кроватью.

Тело ребенка обнаружили соседи по комнате и принесли в больницу, где страшной находкой заинтересовалась полиция.

Напомним, в Хмельницкой области мать выбросила тело новорожденного ребенка на свалку.

Ранее в Николаеве вынесли приговор горе-матери, которая швырнула девятимесячного сына в ледяную воду с Ингульского моста.

Тем временем, в Одессе открыли новое окно жизни для новорожденных. В пятом роддоме появилось место, где можно анонимно оставить нежеланного ребенка.

В Минздраве ранее сообщили, что в Украине растет число новорожденных, от которых в роддоме отказываются родители. Украинцы оставляют в родильных домах почти по 400 детей-отказников в год.

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