В Черкассах студенты создали серию картинок с котиками
Кошачьи открытки разработали с целью благотворительности
Напомним, недавно в Виннице супруги спасли бездомного пса, который со сломанным после ДТП позвоночником умирал на остановке. Пара забрала собаку домой и назвали Бимом – теперь у пса есть свой уютный уголок и игрушки.
Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных. А в Харькове активисты спасли десятки зверей и отдали их городскому экопарку.
Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.
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