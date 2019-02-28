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В Черкассах студенты создали серию картинок с котиками

Сегодня, 13:49

Кошачьи открытки разработали с целью благотворительности

В Черкассах студенты создали серию картинок с котиками Другие регионы Кошачьи открытки разработали с целью благотворительности

В Черкассах студенты создали серию открыток с котами. На каждой из них – милая подпись и пушистики. Продавать карточки будут в магазинах и зоомагазинах. Каждая стоит – 15 гривен, а за вырученные деньги купят продукты и лекарства для бездомных кошек. 

Напомним, недавно в Виннице супруги спасли бездомного пса, который со сломанным после ДТП позвоночником умирал на остановке. Пара забрала собаку домой и назвали Бимом – теперь у пса есть свой уютный уголок и игрушки.

Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных. А в Харькове активисты спасли десятки зверей и отдали их городскому экопарку.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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Тег благотворительность, открытки, Черкассы, котики, спасение животных

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