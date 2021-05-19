В Черкассах во двор депутата горсовета бросили "коктейль Молотова"

Чрезвычайное происшествие произошло ночью – сейчас правоохранители устанавливают, кто причастен к преступлению

Вещественные доказательства направили на экспертизу

В Черкассах во двор депутата городского совета неизвестный бросил бутылки с легковоспламеняющимся веществом. К счастью, никто не пострадал.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел сегодня, 19 мая, около часа ночи. Хозяин дома сразу обратился в полицию.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Правоохранители провели тщательный осмотр. Вещественные доказательства изъяли и направили на соответствующие экспертные исследования.

Правоохранители открыли уголовное производство

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Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Продолжаются следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области во двор депутата горсовета бросили гранату.

Также напомним, на Закарпатье пытались поджечь дом народного депутата.