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В Черкассах все 18 пациентов с коронавирусом имеют осложнения: подробности

8 апреля, 15:15

Тина Наринецкая

Среди зараженных есть ребенок

В Черкассах в инфекционной больнице находятся 18 пациентов, у которых подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. У всех их диагностировали пневмонию, сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Как рассказал мэр города Анатолий Бондаренко, пятеро из них сейчас в тяжелом состоянии. Но пока что ни один пациент не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких. Также, как рассказал городской голова, среди госпитализированных с инфекцией есть ребенок.

"Спасибо медикам за работу! А жителей Черкасс призываю в разумных пределах соблюдать карантин, вести здоровый образ жизни и при первых проявлениях болезни обращаться к семейному врачу", – добавил Бондаренко.

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Отметим, что на данный момент в Черкасской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 80 человек. Один из этих случаев оказался летальным.

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Напомним, в Черкасской области "эпицентром" распространения коронавируса стал небольшой городок Каменка на юге региона. В связи с этим город закрыли, и из него сейчас никого не выпускают.

Кроме того, в Украине определили правила захоронения умерших от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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