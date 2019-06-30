В Черкассах задержали мужчину, который "заминировал" железнодорожный вокзал

Из вокзала правоохранители эвакуировали около 150 людей

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Черкассах полицейские задержали мужчину, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала города. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Сообщение о минировании вокзала копам поступило 20 июня. На место сразу выехали следователи, взрывотехники, кинолог, патрульные и работники других служб. Из вокзала эвакуировали около 150 человек. Во время обыска территории взрывоопасных или подозрительных предметов не нашли.

Копы оперативно установили личность "минера": им оказался местный житель. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту Черкасским отделом полиции открыто уголовное производство части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", – рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит от двух до шести лет.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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