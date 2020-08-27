В Черкассах загадочно гибнут коты

В Черкассах, где недавно произошло двойное убийство,жители одной из многоэтажек жалуются: в их доме орудует живодер. Рассыпает яд, жертвами которого становятся не только дворовые животные, но и домашние.

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Люди обратились за помощью к "Сегодня". Корреспондент Ольга Косенко разбиралась в ситуации.

Однажды жители дома увидели мертвого кота, который был всеобщим любимцем. Его подкармливали всем домом.

"Вечером я покормила его, а наутро вижу пост об этом коте. Ну, прямо печаль, слезы на глазах", – говорит жительница Черкасс Ирина Середенко.

Коты в этом дворе надолго не задерживаются – умирают из-за отравления. Белое вещество, похожее на хлор, – на заборе, фундаменте и траве.

"Вот здесь было обсыпано, вот там было обсыпано. Вот, посмотрите сюда. Вот здесь было усыпано все, абсолютно все белое", – показывают местные жители яд корреспонденту "Сегодня".

"Посмотрели, что вода для кошек тоже осыпана хлоркой. Это точно животных травят", – объясняет местная жительница Ирина Юзько.

Рядом с высотками – частные усадьбы. Их владельцы присоединились к митингу. Жалуются: их домашние любимцы тоже страдают. Местный житель Владислав собственными глазами видел живодера – женщину, которая подбрасывала в его двор яд.

"Через забор перебрасывает. Я взял фонарик и посветил, чтобы физиономию ее увидеть. Говорю: ты что делаешь? Она заулыбалась и пошла", – вспоминает житель Черкасс Владислав Кульбашный.

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В смерти десятков животных жители девятиэтажки обвиняют свою соседку. Мол, она годами травит котов и ненависти к ним не скрывает. Корреспонденты "Сегодня" идут пообщаться с женщиной, но дома ее нет.

Чтобы избежать дальнейших смертей, зоозащитники расклеили в этом дворе объявления: "Будьте осторожны! Ваши соседи рассыпают яд". Но ночью все объявления исчезли.

В полиции "Сегодня" объяснили: пока обращений к ним не поступало, поэтому уголовного производства не открывали. Советуют людям собирать доказательства.

"Гражданам нужно иметь на руках доказательную базу, то есть – собирать фото, видеодоказательства, свидетельства очевидцев, возможно, соседей, других лиц, которые видели ситуацию", – говорит пресс-секретарь Нацполиции в Черкасской области Зоя Волк.

С начала года полиция Черкасской области расследует два десятка случаев жестокого обращения с животными. А возмущенные жители многоэтажки надеются, что за свои преступления соседка получит максимальный срок наказания – два года за решеткой.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Запорожской области сотрудники полиции задержали девушку, которая пытала и убивала животных. Девушке грозит до восьми лет тюрьмы. Кроме того, позже выяснилось, что живодерку отпустили домой. Решение о мере пресечения примут после получения результатов экспертиз к концу месяца.

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Также мы рассказывали о том, что в Винницкой области полиция открыла уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными" в отношении жителя Могилев-Подольского. 23 февраля возле магазина в селе Ивонивка мужчина жестоко расправился с собакой, дома приготовил ее и накормил свою семью, в том числе несовершеннолетнего сына. Суд уже рассмотрел дело и вынес мужчине приговор.

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