В Черкасской области 13-летний мальчик до смерти избил и изнасиловал женщину

В городе Тальное Черкасской области 13-летний подросток избил и изнасиловал женщину. Пострадавшая в тот же день умерла в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел две недели назад. Сейчас правоохранители нашли и задержали преступника: им оказался 13-летний житель Житомирской области, который вместе с семьей временно проживал в городе.

"Сейчас 13-летний парень признает, что имел с женщиной половой акт, избил ее и едва живой оставил в кустах. Полицейские проверяют на причастность к совершению данного уголовного преступления других членов семьи несовершеннолетнего. Проводятся активные следственные действия", – отметили в полиции.

По данному факту правоохранители открыли ряд уголовных производств по части 4 статьи 152 ("Изнасилование") и части 2 статьи 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины, что повлекло смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, не так давно житель Прикарпатья жестоко избил и изнасиловал пенсионерку. В полицию обо всем сообщила соседка потерпевшей, которая нашла женщину еле живой.

Также мы сообщали о том, как сотрудники полиции в Одессе задержали на пляже в Аркадии 72-летнего мужчину, которого подозревают в домогательствах к 12-летней девочке.