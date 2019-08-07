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В Черкасской области чиновников разоблачили в махинациях с госимуществом

Сегодня, 10:17

Преступники организовали масштабный коррупционный механизм

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Черкасской области чиновников разоблачили в махинациях с госимуществом https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8 Другие регионы Преступники организовали масштабный коррупционный механизм

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный коррупционный механизм по продаже имущества, переданного в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, чиновники регионального Управления государственной исполнительной службы вместе с руководителем фирмы, осуществляющей оценку и реализацию движимого и недвижимого имущества, систематически занижали его реальную рыночную стоимость. Должностные лица получали "бонусы" от покупателей за внесение в официальные документы ложных сведений.

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"В ходе проверки законности продажи здания, расположенного в центре Черкасс, правоохранители обнаружили значительные нарушения. В результате занижения стоимости объекта, по предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил почти три миллиона гривен", - рассказали в СБУ.

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На данный момент руководителю оценочной фирмы объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, не так давно в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда Киева и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им. 

Кроме того, мы сообщали, что в махинациях с деньгами для переселенцев обвинили запорожских чиновников.

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СБУ Черкассы махинации разоблачение госимущество Черкасская область

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