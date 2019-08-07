В Черкасской области чиновников разоблачили в махинациях с госимуществом

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабный коррупционный механизм по продаже имущества, переданного в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, чиновники регионального Управления государственной исполнительной службы вместе с руководителем фирмы, осуществляющей оценку и реализацию движимого и недвижимого имущества, систематически занижали его реальную рыночную стоимость. Должностные лица получали "бонусы" от покупателей за внесение в официальные документы ложных сведений.
"В ходе проверки законности продажи здания, расположенного в центре Черкасс, правоохранители обнаружили значительные нарушения. В результате занижения стоимости объекта, по предварительным оценкам, государственный бюджет недополучил почти три миллиона гривен", - рассказали в СБУ.
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На данный момент руководителю оценочной фирмы объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, не так давно в столице разоблачили действующего руководителя аппарата районного суда Киева и бывшего сотрудника одной из региональных прокуратур. Мужчины разработали и реализовали преступную схему незаконного отчуждения государственного и коммунального недвижимого имущества и завладения им.
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