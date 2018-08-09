В Черкасской области французы спасли утопающего украинского ребенка

В поселке Шпола Черкасской области французы, которые находились там в командировке, вытащили из пруда шестилетнего мальчика, который был без сознания. Иностранцы привели ребенка в чувство раньше, чем прибыли медики.

"Полностью ушел под воду, взял его на руки и вытащил. Положил на траву, он не дышал, не было дыхания, начал уже синеть", – рассказал один из участников спасения ребенка.

Селекционер Бенуа Моро с двумя иностранными телевизионщиками в тот вечер снимали сюжет для французского телевидения услышали крики, и сразу бросились к воде.

"Вначале нам показалось, что ребенок уже мертвый. Но мы все равно сделали все, на что были способны. Франк, мой друг, начал делать массаж сердца, а я принялся за искусственное дыхание. И вскоре мальчик задышал", – вспомнил француз.

Несколько дней после этого ребенок провел в реанимации, а сейчас уже играет на свежем воздухе. Бабушка мальчика рассказала, что в тот день Богдан с сестричкой весь день были под ее присмотром, и вдруг без разрешения ушли со двора.

"Дошли до ставка, и Богданчик захотел сумочку – маленькая сумочка біла у нее, и захотел бросить в ставок, и он только размахнулся бросить, и не удержался, упал. Я очень благодарна французу, не знаю, как его зовут", – призналась женщина.

Спасатели говорят, что иностранцы не растерялись в экстремальной ситуации, а если бы они стали ждать "скорую" – ребенок не выжил бы. По их словам, реанимировать человека несложно, главное – запомнить простые правила.

"Складываем руки и напротив сердца делаем 30 нажатий. Как сделали 30 нажатий – делаем два вдоха, и так пока не восстановится дыхание у потерпевшего. Тут важна каждая секунда, чем скорее, тем есть больше шансов спасти человека", – объяснил начальник пожарно-спасательной части Александр Руденко.

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