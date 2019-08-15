В Черкасской области горит свалка

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В Черкасской области почти сутки спасатели тушат пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в среду, 14 августа.

"13 августа в 14:53 сотрудники ГСЧС получили сообщение о том, что в административных границах Вергуновского сельского совета, на полигоне твердых бытовых отходов возник пожар. С помощью квадрокоптера, спасатели второго пожарно-спасательного отряда города Черкассы провели аэроразведку. Благодаря проведенной работе и правильному расположению сил и средств удалось предотвратить распространение огня на лесной массив ", – сказано в сообщении.

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Известно, что огнем уничтожено мусор на площади 2,7 гектара. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, чтов Ровно ликвидируют серьезный пожар на мусорной свалке.

Напомним, ранее в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами. Также сообщалось, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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