В Черкасской области грузовик столкнулся с BMW: погиб иностранец

Сегодня, 17:56

ДТП произошло на автодороге Киев – Одесса

В Черкасской области столкнулись грузовик MAN и легковушка BMW, в результате чего погиб гражданин Латвии. Об этом сообщили Как сообщили в ГСЧС в Черкасской области.

ДТП произошло сегодня в 2:04 в селе Нестеровка Маньковского района, на 176 километре автодороги Киев – Одесса. В результате столкновения пассажир легковушки, гражданин Латвии, погиб на месте происшествия. Кроме того пострадал водитель BMW: его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Примечательно, что тело погибшего иностранца спасателям пришлось доставать из искореженного автомобиля с помощью инженерного оборудования. Кроме того, бойцы ГСЧС предотвратили возгорание разлитого горючего на месте происшествия.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
ДТП, жертвы, иностранец, легковушка, Черкасская область

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