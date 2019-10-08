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В Черкасской области коммерсанты присвоили 2 миллиона бюджетных средств

8 октября, 17:43

Злоумышленники покупали оборудование для больницы по завышенной цене

/ Фото: Getty Images

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые присвоили 2 млн бюджетных гривен при поставках медицинского оборудования для лечения и диагностики пациентов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники покупали медицинское оборудование для больницы города Смела по завышенной стоимости. Переплаченные из бюджетных средств 2 млн грн дельцы оставили себе.

Руководителю и бывшему сотруднику фирмы объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Тернопольской области работница банка присвоила денежных переводов на 190 тыс. гривен примерно двадцати клиентов – студентов одного из местных вузов.

Кроме того, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды. Чиновник организовал схему получения денег за выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта продуктов растительного происхождения за границу.

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