В Черкасской области крупный пожар на стихийной свалке: расследуют поджог (видео)

Крупный пожар произошел на стихийной свалке в Черкассах. Загорелась сухая трава, пеньки и обрезанные на зиму ветви. Из-за засухи огонь быстро распространился и охватил площадь около гектара. Людям, проживающим вокруг, тяжело дышать из-за едкого дыма.

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Одна из версий возникновения пожара – поджог. О пожарной опасности по всей территории страны предупреждают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В ближайшие два дня столбики термометров будут подниматься до +27 градусов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине открыли охоту на поджигателей сухой травы и листьев. Штраф за сжигание сухостоя и опавшей листвы грозит даже тем, кто делает это у себя во дворе. А выслеживать их начали прямо с неба, с помощью квадрокоптеров и дронов.

Также мы писали о том, как полиция задержала агронома-поджигателя, который поджог стерню в нарушение существующих правил и законов и пытался скрыться с места преступления. По словам Геращенко, военные как раз в этом месте проводили облет территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили о нем в полицию.

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