Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкасской области люди вышли с протестом из-за разбитой дороги

Сегодня, 19:41

По словам местных жителей, проезжая по дороге, на ней часто оставляют колеса

В Черкасской области устроили протест из-за разбитых дорог
В Черкасской области устроили протест из-за разбитых дорог. Фото: Сегодня

В Черкасской области жители Чернобаевского района вышли на акцию протеста, поскольку устали ездить по разбитым дорогам. По их словам, дороги района на две трети изношены и ремонтировать их никто не собираются.

Трасса в райцентр, которой пользуются жители нескольких окружающих сел, сплошь укрыта выбоинами. И в таком состоянии большинство местных дорог. Водители, которые постоянно ездят по этой дороге, не скрывают своего возмущения.

"Тут танк угробится, а не машина. – На ремонт много тратите? – А как же! Одна ходовая, подвески, рулевая, резина – это ужас!" – пожаловался водитель Анатолий Мелашенко.

У станций техобслуживания в Чернобаевке всегда есть работа. Мастер показывает поврежденные шины – жертвы местных дорог.

"Легкосплавный диск попадается в яму, пробивается вот тут шина, и пока машина останавливается, оно вырывает его совсем. А этот скат стоит где-то тысячи полторы, до двух", – рассказал мастер СТО.

В конце концов, у терпение местных жителей иссякло, и они вышли на предварительную акцию – ходили по пешеходному переходу, останавливали машины, чтобы раздать информационные листовки водителям и призвали их присоединиться.

"Вас устраивает состояние дорог, по которых вы ездите? – Нет, нет. – Вы готовы активно участвовать в борьбе? – Да, да. – Тут есть номера телефонов, перезвоните по им, мы запишем ваши контакты. Нужно будет один раз прийти на исполком поселкового совета, иногда на сессию горсовета", – говорит протестующей женщине за рулем.

От власти протестующие требуют – найти наконец деньги и отремонтировать хотя бы самые плохие участки.

"Это не должно быть проблемой людей, почему дороги не делаются. Люди должны ездить по нормальным, качественным дорогам, ведь это артерии, по которым течет жизнь страны. Ну, как оно может течь по таким разбитым артериям?" – возмущается Михаил Купчин, житель Чернобая.

В Чернобаевском районе около 60 километров дорог государственного значения. И 70% из них – разбиты. Собираются ли реагировать на требования людей, "Сегодня" поинтересовались у дорожников. Те объяснили, что получили на ремонт только восемь миллионов из необходимых 30.

"Этих средств недостаточно и потому есть все-таки необходимость, как софинансирование подключать средства как местного, так и областного бюджета", – заявил Геннадий Андреев, заместитель начальника по ремонту и эксплуатационного содержания Службы автомобильных дорог в Черкасской области.

Местным жителям, говорят, все равно, откуда поступят деньги. Они обещают, что, если на протяжении месяца не будет начат капитальный ремонт самых проблемных участков, будут перекрываться дороги.

Ранее"Сегодня" разбирались, как водитель может получить компенсацию за ущерб от ям на дороге. В первую очередь юристы советуют автомобилистам вызывать полицию.

Также мы писали о том, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дороги, протест, акция протеста, ремонт дорог, Черкасская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области люди вышли с протестом из-за разбитой дороги". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда починят "умирающую" трассу Киев – Одесса: "Укравтодор" назвал сроки

Сегодня, 11:27

В ведомстве объяснили, где возьмут деньги на ремонт

В Днепре горожане смогут следить за ремонтом дорог онлайн

Вчера, 20:24

Создана карта, на которой видно, где проходит строительство и ремонт автомагистралей

В России запретят Instagram, Facebook и Twitter

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках

Дочь Юлии Началовой не будет жить с отцом

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

«Девочка должна быть задушена»

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

В Британии внезапно умерла популярная 16- летняя

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов