В Черкасской области люди вышли с протестом из-за разбитой дороги

По словам местных жителей, проезжая по дороге, на ней часто оставляют колеса

В Черкасской области устроили протест из-за разбитых дорог. Фото: Сегодня

В Черкасской области жители Чернобаевского района вышли на акцию протеста, поскольку устали ездить по разбитым дорогам. По их словам, дороги района на две трети изношены и ремонтировать их никто не собираются.

Трасса в райцентр, которой пользуются жители нескольких окружающих сел, сплошь укрыта выбоинами. И в таком состоянии большинство местных дорог. Водители, которые постоянно ездят по этой дороге, не скрывают своего возмущения.

"Тут танк угробится, а не машина. – На ремонт много тратите? – А как же! Одна ходовая, подвески, рулевая, резина – это ужас!" – пожаловался водитель Анатолий Мелашенко.

У станций техобслуживания в Чернобаевке всегда есть работа. Мастер показывает поврежденные шины – жертвы местных дорог.

"Легкосплавный диск попадается в яму, пробивается вот тут шина, и пока машина останавливается, оно вырывает его совсем. А этот скат стоит где-то тысячи полторы, до двух", – рассказал мастер СТО.

В конце концов, у терпение местных жителей иссякло, и они вышли на предварительную акцию – ходили по пешеходному переходу, останавливали машины, чтобы раздать информационные листовки водителям и призвали их присоединиться.

"Вас устраивает состояние дорог, по которых вы ездите? – Нет, нет. – Вы готовы активно участвовать в борьбе? – Да, да. – Тут есть номера телефонов, перезвоните по им, мы запишем ваши контакты. Нужно будет один раз прийти на исполком поселкового совета, иногда на сессию горсовета", – говорит протестующей женщине за рулем.

От власти протестующие требуют – найти наконец деньги и отремонтировать хотя бы самые плохие участки.

"Это не должно быть проблемой людей, почему дороги не делаются. Люди должны ездить по нормальным, качественным дорогам, ведь это артерии, по которым течет жизнь страны. Ну, как оно может течь по таким разбитым артериям?" – возмущается Михаил Купчин, житель Чернобая.

В Чернобаевском районе около 60 километров дорог государственного значения. И 70% из них – разбиты. Собираются ли реагировать на требования людей, "Сегодня" поинтересовались у дорожников. Те объяснили, что получили на ремонт только восемь миллионов из необходимых 30.

"Этих средств недостаточно и потому есть все-таки необходимость, как софинансирование подключать средства как местного, так и областного бюджета", – заявил Геннадий Андреев, заместитель начальника по ремонту и эксплуатационного содержания Службы автомобильных дорог в Черкасской области.

Местным жителям, говорят, все равно, откуда поступят деньги. Они обещают, что, если на протяжении месяца не будет начат капитальный ремонт самых проблемных участков, будут перекрываться дороги.

Ранее"Сегодня" разбирались, как водитель может получить компенсацию за ущерб от ям на дороге. В первую очередь юристы советуют автомобилистам вызывать полицию.

Также мы писали о том, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных".

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