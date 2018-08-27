В Черкасской области массово гибнет рыба: стали известны причины

Еще десять лет назад река Рось в Черкасской области была одной из самых чистых рек Украины, но сейчас ее состояние катастрофическое. Она сильно обмелела, а ранее прозрачная вода превратилась в зеленую и мутную. Из-за этого каждый год в Роси массово гибнет рыба.

Одной из причин массовой гибели рыбы стало цветение сине-зеленых водорослей в водоеме: они забирают кислород из воды, и рыба задыхается. Мор рыбы подтвердили и в Госэкоинспекции.

"Очень много погибло окуня (он очень чувствителен к уровню кислорода) и других видов рыб. Убытки оцениваемые – более 280 млн гривен", – рассказал Сергей Полищук, первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции Центрального округа.

По мнению местных активистов причиной цветения водорослей в реке является то, что гидроэлектростанции неравномерно сбрасывают воду. ГЭС должны делать санитарные ливни, которые очищали русло. Но вместо этого вода аккумулируется в хранилищах, из-за чего течение ослабевает, река начинает застаиваться и цветет. Кроме того, вода в реке до сих пор специфически пахнет сероводородом, который выделяется во время гниения водорослей. Из-за этого местные здесь уже почти не купаются. Сине-зеленые водоросли будут цвести до конца августа, а при высокой температуре осенью массовая гибель рыбы может снова повториться.

Не так давно в Хаджибейском лимане под Одессой произошел массовый мор рыбы. Полтонны пиленгаса прошло брюхом вверх. По словам местных жителей, в последние годы этот вид рыбы погибает тут каждое лето, но так массово – впервые.

Как сообщалось, в более чем сотне водоемов Украины сотрудниками Минздрава были обнаружены опасные микробы и даже кишечная палочка. Специалисты объяснили журналистам "Сегодня", безопасна ли рыба из наших рек и как правильно ее готовить, чтобы не оказаться на больничной койке.