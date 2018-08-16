Уехала в Киев на пять дней: в Черкасской области мать оставила без присмотра пятилетнюю дочь

Сегодня, 12:40

Бродящего по улицам города ребенка нашли местные жители


В городе Смела Черкасской области местные жители нашли пятилетнюю девочку, которая неухоженная и голодная бродила по улицам. Взрослые сразу вызвали полицию и медиков.

Как выяснилось, 31-летняя мать девочки уехала на пять дней в Киев. По словам девочки, она не ела уже несколько дней, а мама кормила ее раз в неделю. Сейчас девочка находится в больнице. Тут ее осмотрели и покупали, сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Ранее мы писали о том, что в Смеле Черкасской области полицейские оперативно нашли пропавшую пятилетнюю девочку, которую без присмотра оставила нетрезвая мать. Полицейские выяснили, что отец ребенка находился на работе, а нетрезвая мать отправила девочку гулять с детьми во двор многоэтажки. Когда женщина вспомнила о ребенке, там, где она девочку оставила, ее уже не было. 

Не так давно на Южном вокзале в Харькове девятилетняя девочка пять дней следила за матерью, которая пьяная спала на лавочке.

А в Днепре родители бросили двухлетнюю девочку в захламленном гараже. 
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