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В Черкасской области местные жители перекрыли трассу и требуют ее ремонта

5 июня, 06:32

Из-за ям водители автобусов не выполняют графики движения


Жители трех сел в Черкасской области перекрыли движение на трассе. Более 40 километров трассы государственного значения обильно покрытые ямами. Кое-где ямы такого размера, что в них легко может спрятаться взрослый человек.

На ремонт транспорта люди тратят огромные суммы из-за ям на дорогах. А водители междугородних автобусов не вписываются в график движения. Пассажиры автобуса называют этот маршрут полосой препятствий. Только худший участок, где ямы достигали полуметра глубиной, выровняли грейдером.

Водители поддерживают крестьян, которые перекрыли движение. Поэтому готовы постоять, пока люди протестуют. Сельские головы жалуются, что самостоятельно латать ямы не имеют права, потому что эта трасса – государственного значения.

От облавтодора на акцию, о которой крестьяне предупреждали, никто не поехал.

"Было отремонтировано 740 метров. Сделано мелкий текущий ремонт в пределах села Мошны. На дальнейшие работы средств из государственного бюджета не выделено", – пожаловался на нехватку средств спикер Службы автомобильных дорог в Черкасской области Юрий Дубрава.

Крестьяне не сдаются и говорят, что перекрывать дорогу, пока не начнется ремонт.

Напомним, что ранее жители пяти сел в Николаевской области перекрыли трассу

Ранее сообщалось, что Украина взялась за реконструкцию и строительство дорог, в частности бетонных. Подробнее читайте в статье: "В Украине планируют строить бетонные дороги: зачем они нужны и в чем подвох".

Украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально.

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