В Черкасской области многотонная фура парализовала движение поездов

В Черкасской области грузовой автомобиль парализовал движение поездов. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в среду, 28 февраля.

"В селе Сигнаевка Шполянского района водитель грузового автомобиля Mercedes (иностранная регистрация) не справился с управлением в условиях гололеда, выехал на железнодорожный переезд и остановил движение транспорта. Попытки спасателей освободить переезд от грузовика, масса которого около 25 тонн, оказались напрасными", – рассказали спасатели.

Пути удалось освободить только после того, как на помощь бойцам ГСЧС подоспели специалисты и техника Шполянского райавтодора, а также двух местных предприятий. Совместными усилиями спасателей и добровольцев спустя несколько часов грузовик удалось вытащить на проезжую часть и освободить переезд.

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