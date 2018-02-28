В Черкасской области многотонная фура парализовала движение поездов

Сегодня, 17:48

Автомобиль застрял на железнодорожном переезде

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Черкасской области грузовой автомобиль парализовал движение поездов. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в среду, 28 февраля.

"В селе Сигнаевка Шполянского района водитель грузового автомобиля Mercedes (иностранная регистрация) не справился с управлением в условиях гололеда, выехал на железнодорожный переезд и остановил движение транспорта. Попытки спасателей освободить переезд от грузовика, масса которого около 25 тонн, оказались напрасными", – рассказали спасатели.

Пути удалось освободить только после того, как на помощь бойцам ГСЧС подоспели специалисты и техника Шполянского райавтодора, а также двух местных предприятий. Совместными усилиями спасателей и добровольцев спустя несколько часов грузовик удалось вытащить на проезжую часть и освободить переезд.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель четырех украинцев в результате столкновения автомобиля с поездом в Польше.

Напомним, на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.
фура, движение поездов, в Черкасской области
Источник:

"Сегодня"

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