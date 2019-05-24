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В Черкасской области молоковоз столкнулся с военной машиной: есть пострадавшие

24 мая, 17:01

Водитель молоковоза находился в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay

Сегодня, 24 мая, в 6:14 утра на железнодорожном переезде возле села Половинчик Монастирищенского района Черкасской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ГАЗ и МАЗ. Водитель молоковоза выехал на встречную полосу и столкнулся с военной машиной. 

На место происшествия сразу прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Водитель молоковоза находился в тяжелом состоянии. Благодаря оперативности и профессионализма медиков, пострадавшего с черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и закрытым пневмотораксом госпитализировали в Монастырищенскую центральную районную больницу. Об этом сообщает КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР".

Ранее в Черкасской области военный грузовик с боеприпасами слетел в кювет. В ДТП обошлось без пострадавших и угроз мирному населению.

А в России военная техника "поцеловала" Land Rover. ДТП произошло в Туле, когда среди ночи по городу передвигалась колонна бронетехники.

Тем временем, в Киеве военный грузовик врезался в машину с ребенком. К счастью, в аварии никто не пострадал, а легковушка получила значительные повреждения.

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Тег газ, ДТП, грузовик, молоковоз

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