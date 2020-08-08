В Черкасской области мужчина до смерти забил жену на глазах у соседей

Муж потерял контроль из-за того, что супруга якобы много выпила

В Черкасской области разъяренный мужчина до смерти забил свою жену на глазах у жителей села Томашовка.

Как сообщают "Надзвичайні новини", погибшей женщине было 27 лет.

"Говорят, что мужчина не на шутку разъярился на благоверную из-за того, что она якобы слишком много выпила. Неживую Оксану позже нашла соседка", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры до смерти забил сожительницу костылем.

Как выяснилось, во время бытового конфликта ранее судимый 49-летний мужчина нанес множество сильных ударов по голове и телу женщины, от которых она скончалась. О ее смерти в полицию сообщил отец, который и нашел тело.

А перед этим в Хмельницкой области задержали мужчину, подозреваемого в жестком убийстве. Как выяснилось, 21-летний парень предложил женщине деньги за секс, а когда та отказалась, избил ее до смерти.

Ранее мы сообщали, что в Киеве жестоко убили женщину.

Кроме того, в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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