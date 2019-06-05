В Черкасской области мужчина хранил дома арсенал оружия и боеприпасов

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Черкасской области.

В Черкасской области житель одного из сел Монастирищенского района хранил дома целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Во время обыска на территории домовладения мужчины полицейские обнаружили автомат Калашникова калибра 7,62 мм с двумя магазинами к нему, автоматический пистолет Стечкина с глушителем калибра 9 мм и магазин к нему, пистолет Макарова с глушителем калибра 9 мм и двумя магазинами к нему, более 50 патронов различного калибра и гранату РГД-5 с запалом.

Фото: ГУНП в Черкасской области

Как рассказал начальника ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый, по данному факту открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.

Также, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области мужчина хранил дома арсенал оружия и боеприпасов". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"