В Черкасской области мужчина хранил дома арсенал оружия и боеприпасов
Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы
В Черкасской области житель одного из сел Монастирищенского района хранил дома целый арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Во время обыска на территории домовладения мужчины полицейские обнаружили автомат Калашникова калибра 7,62 мм с двумя магазинами к нему, автоматический пистолет Стечкина с глушителем калибра 9 мм и магазин к нему, пистолет Макарова с глушителем калибра 9 мм и двумя магазинами к нему, более 50 патронов различного калибра и гранату РГД-5 с запалом.
Как рассказал начальника ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый, по данному факту открыто уголовное производство в соответствии с частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Напомним, недавно в Донецкой области в заброшенном здании нашли арсенал оружия. К сотрудникам Мирноградского отделения полиции обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что нашел схрон с оружием.
Также, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области мужчина хранил дома арсенал оружия и боеприпасов". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Николаевской области у военнослужащего нашли арсенал оружия
Во время обыска полицейские изъяли 13 пистолетов, две пневматические винтовки и патроны
В Черниговской области у бывшего военного нашли большой арсенал боеприпасов
В гараже у мужчины нашли патроны, гранаты и запалы к ним