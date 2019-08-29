Злоумышленника полицейские нашли на территории района, где он скрывался в кустах

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Черкасской области мужчина пытался убить своих детей. Злоумышленник нанес ножевое ранение приемной дочери, а родного сына бросил в колодец. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Сегодня вечером в Тальновское отделение полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел двум малолетним детям причинены телесные повреждения. По указанному адресу были немедленно направлены группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа", – информирует пресс-служба.

Как сообщается, мужчина нанес несколько ножевых ранений приемной десятилетней дочери, а трехлетнего сына бросил в колодец глубиной 18 метров. Сам с места происшествия скрылся. На момент приезда медиков и спасателей дети были живы. Сотрудники ГСЧС вытащили мальчика из колодца и передали врачам, которые уже оказывали помощь травмированной девочке. Дети с телесными повреждениями доставлены в больницу, где им оказывают медицинская помощь.

Злоумышленника полицейские нашли на территории района, где он скрывался в кустах. Он задержан, с ним работают следователи.

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Фото: ch.npu.gov.ua

Решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 2 ст. 115 УКУ ("Умышленное убийство двух или более лиц").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Напомним, в Винницкой области отца и его сожительницу подозревают в издевательствах над ребенком. В полиции говорят, главная подозреваемая – именно мачеха. Но уголовное производство по статье "Пытки" открыли против обоих взрослых.

Также в Киевской области суд вынес приговор жестокому убийце, который в мае 2016 года в поселке Коцюбинское забил до смерти двухлетнего малыша.

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