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В Черкасской области мужчина упал в 15-метровый колодец

Сегодня, 13:19

Сейчас пострадавший находится в больнице

В Черкасской области мужчина упал в 15-метровый колодец Другие регионы Сейчас пострадавший находится в больнице


В селе Стебное Черкасской области мужчина упал в 15-метровый колодец. Из "ловушки" его вытащили спасатели.

Как выяснилось, мужчина набирал воду, и свалился в колодец. Местные сразу вызвали спасателей. С помощью поясов и веревки работники ГСЧС быстро вытащили мужчину из колодца. Сейчас пострадавший находится в больнице. Медики диагностировали у него переохлаждение.

Напомним, не так давно в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток. Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.

Кроме того, ранее на западе Украины из-за падения в колодец погибли мужчина и пожилая женщина. По предварительным данным, мужчина, вытаскивая ведро из колодца, слишком наклонился и упал в воду. Также спасатели достали из колодца тело женщины 1936 года рождения.

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Тег спасатели, колодец, мужчина, спасение, Черкасская область

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