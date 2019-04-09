В Черкасской области мужчина упал в 15-метровый колодец
Сейчас пострадавший находится в больнице
Как выяснилось, мужчина набирал воду, и свалился в колодец. Местные сразу вызвали спасателей. С помощью поясов и веревки работники ГСЧС быстро вытащили мужчину из колодца. Сейчас пострадавший находится в больнице. Медики диагностировали у него переохлаждение.
Напомним, не так давно в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток. Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.
Кроме того, ранее на западе Украины из-за падения в колодец погибли мужчина и пожилая женщина. По предварительным данным, мужчина, вытаскивая ведро из колодца, слишком наклонился и упал в воду. Также спасатели достали из колодца тело женщины 1936 года рождения.
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