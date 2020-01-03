В Черкасской области мужчина вилами заколол собаку: что грозит живодеру

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В Черкасской области произошел вопиющий случай – мужчина вилами заколол собаку соседа. От полученных ранений пес скончался на месте.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что инцидент произошел в одном из сел Чигиринского района в начале декабря. Мужчина нанес животному садовыми вилами несколько ударов.

Тогда по факту жестокого обращения с животным было начато уголовное производство. Сейчас мужчине сообщили о подозрении, а обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения.

"За совершенное мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку из автомобиля.

А в Хмельницком мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Владимир Байдич оправдывается: мол, вывозил собаку в лес, потому что та покусала его старую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах.

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