В Черкасской области мужчине грозит тюрьма за жестокое убийство собаки

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В Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту жестокого убийства собаки жителем одного из сел Каменского района.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в районное отделение поступило сообщение о том, что на заборе у дома одного из местных жителей висит мертвая собака.

"Когда правоохранители прибыли по вызову, мужчина уже успел снять с забора мертвое животное и выбросить его в яму. Копам мужчина рассказал, что от собаки он неоднократно пытался избавиться, поскольку она мешала ему отдыхать", – говорится в сообщении.

По словам мужчины, именно поэтому он убил животное и повесил его на своем заборе. Полицейские отметили, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

С фигурантом сейчас работают стражи порядка, ведется расследование по статье "жестокое обращение с животными".

Напомним, недавно во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

Ранее постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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