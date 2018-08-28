Судью Апелляционного суда Черкасской области поймали на взятке

Сегодня, 15:59

Мужчина вымогал 30 тысяч гривен от местного жителя

Автор фото: Александр Яремчук, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Черкасской области на взятке в размере 30 тысяч гривен поймали судью Апелляционного суда области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"27 августа 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили судью Апелляционного суда Черкасской области на получении неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, судья требовал и получил взятку от местного жителя для влияния на судей одного из районных судов Черкасской области, чтобы те приняли положительные решения по административным делам в интересах этого мужчины. На данный момент решается вопрос сообщение судьи о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст.369-2 Криминaльного кодекса Укрaины.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.
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