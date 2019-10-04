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В Черкасской области на взятке погорел прокурор: появилось видео

4 октября, 14:16

Мужчина обещал помочь чиновнику скрыть преступления

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Смеле сотрудники службы безопасности Украины с поличным задержали прокурора местной прокуратуры, который требовал деньги за сокрытие преступления. Об этом сообщила первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, прокурор вымогал 10 тысяч гривен у чиновника райгосадминистрации. За эту сумму он обещал не начинать досудебное расследование в уголовном производстве в отношении чиновника за хищение государственных средств.

Фото: СБУ

Правоохранители задержали прокурора с поличным – во время получения взятки. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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