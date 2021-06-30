В Черкасской области отец подстрелил сына и покончил с собой. Подробности семейной трагедии

В Черкасской области 63-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил из ружья в своего 34-летнего сына. Когда он понял, что натворил, то застрелился сам.
Как говорится в сюжете "Сегодня", сейчас сын в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи борются за его жизнь.
Соседи рассказывают, что мать с сыном пололи сорняки, когда отец неожиданно появился с ружьем. Вскоре утреннюю тишину в селе нарушили выстрелы.
"Такой хлопок. Такое впечатление, как от петарды. Ну, знаете, сейчас много таких. Ну, такое: может котов пугают или воробьев. Потом – второй выстрел", – вспоминает соседка, к которой прибежала перепуганная мать пострадавшего и попросила вызвать скорую и полицию.
Как выяснили копы, отец выстрелил своему сыну в спину. Потом застрелился сам. В селе говорят, что семья хозяйственная. Единственное, жили замкнуто и практически ни с кем не общались.
"Сегодня" пообщались по телефону с сельским головой Дмитрием Ковтуном. Он рассказал, что погибший любил выпить. О том, что у него было ружье, никто в селе не знал.
"В запое был в последнее время. Какой семейный скандал. Бытовуха", – сказал Ковтун.
О раненом Викторе отзываются лучше. Сейчас ему собирают деньги на лечение.
"Витя спокойный такой. Не пьет, не курит. Работящий. Но говорят, что отец в последнее время стал выпивать", – добавил Ковтун.
В причинах трагедии сейчас разбираются правоохранители. Расследуют покушение на умышленное убийство.
Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяный мужчина из ревности убил своего знакомого.
Также напомним, в Харькове мужчина расстрелял двух человек из-за ссоры в очереди в буфет.