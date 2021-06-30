В Черкасской области отец подстрелил сына и покончил с собой. Подробности семейной трагедии

В селе о стрелке отзываются не очень лестно: говорят, любил выпить, а о том, что хранил оружие, не знали

В Черкасской области 63-летний мужчина в ходе ссоры выстрелил из ружья в своего 34-летнего сына. Когда он понял, что натворил, то застрелился сам.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", сейчас сын в тяжелом состоянии в реанимации. Врачи борются за его жизнь.

Соседи рассказывают, что мать с сыном пололи сорняки, когда отец неожиданно появился с ружьем. Вскоре утреннюю тишину в селе нарушили выстрелы.

"Такой хлопок. Такое впечатление, как от петарды. Ну, знаете, сейчас много таких. Ну, такое: может котов пугают или воробьев. Потом – второй выстрел", – вспоминает соседка, к которой прибежала перепуганная мать пострадавшего и попросила вызвать скорую и полицию.

Как выяснили копы, отец выстрелил своему сыну в спину. Потом застрелился сам. В селе говорят, что семья хозяйственная. Единственное, жили замкнуто и практически ни с кем не общались.

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"Сегодня" пообщались по телефону с сельским головой Дмитрием Ковтуном. Он рассказал, что погибший любил выпить. О том, что у него было ружье, никто в селе не знал.

"В запое был в последнее время. Какой семейный скандал. Бытовуха", – сказал Ковтун.

О раненом Викторе отзываются лучше. Сейчас ему собирают деньги на лечение.

"Витя спокойный такой. Не пьет, не курит. Работящий. Но говорят, что отец в последнее время стал выпивать", – добавил Ковтун.

В причинах трагедии сейчас разбираются правоохранители. Расследуют покушение на умышленное убийство.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяный мужчина из ревности убил своего знакомого.

Также напомним, в Харькове мужчина расстрелял двух человек из-за ссоры в очереди в буфет.