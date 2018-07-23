В Черкасской области открыли казацкий лагерь для школьников

В Черкасской области школьникам предложили сменить джинсы и смартфоны на шаровары и мушкеты в казацком лагере. Дети в возрасте от 8 до 16 лет учатся стрелять из старинных видов оружия, ковать и ездить верхом, а живут они в палатках-куренях.

"Это ты как бьешься – будто на войне! Это очень захватывающе, очень эмоционально", – призналась воспитанница казацкого лагеря Антонина Войтко.

Также детям рассказывают, как правильно установить контакт с конем, чтобы ездить верхом – вначале покормить, подойдя спереди. 16-летняя девушка угостила животное яблоками и вскоре помчалась в седле.

"Я еще ни разу не падала с коня, потому что я хорошо за них держусь. Но один раз я кормила коня, неправильно поставила руку, и меня укусили за пальчик", – рассказала еще одна воспитанница лагеря Екатерина Нехомьяж.

Кроме того, на конях дети еще и просто лежат – это лечит.

"Конь идет – и конь воспроизводит движения ребенка. Если у него, например, параличи разные – импульсы идут на центральную нервную систему, и получается, он расслабляется", – объяснил Руслан Анчаков, тренер верховой езды казацкого лагеря.

В лагере отдыхают дети в возрасте от восьми до 16 лет. Вот младшие тренируются метать копье и стрелять из лука. Чуть старшие "казаки" обступили кузнеца и учатся делать крючки для казана.

Был в лагере также воссоздан в соответствии с традициями запорожцев. Живут воспитанники в палатках-куренях, а смена продолжается 10 дней. И за такие условия родители готовы платить пять тысяч гривен.

"Воспитывается закалка, и порядочность, и дисциплина. Это все очень полезно, поскольку некоторые даже дома кровать не застеляли, а тут приходят, они сами застеляют кровати, убирают в палатке. А еще – занятия по боевому гопаку, веревочные аттракционы, походы на лодках и мастер-классы. И никакого интернета и гаджетов. На них, говорят воспитанники, просто не остается времени", – объяснил Владимир Шерстюк, атаман казацкого лагеря.

Напомним, ранее в Виннице открыли первый в Украине памятник атаману войска УНР Симону Петлюре в честь столетия украинской революции. Также мы рассказывали о появлении перед зданием СБУ скульптуры в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея.