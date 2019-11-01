В Черкасской области парень поджег дом своей родственницы

Копы выяснили, что ранее мужчина поджег еще один дом

/ Фото: Pixabay

В Черкасской области полиция Умани в ночь на 1 ноября получила сообщение о том, что неизвестный поджег дом, в котором находилась пенсионерка.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, злоумышленник бросил бутылку с горючим веществом в окно дома, где спала пожилая женщина. Крупного пожара удалось избежать только благодаря случайности.

"Полицейские, прибывшие на вызов, провели тщательный осмотр места происшествия и изъяли ряд вещественных доказательств. В результате оперативных мероприятий за несколько часов был установлен и задержан подозреваемый – им оказался внук владелицы дома", – говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что задержанный причастен к еще одному поджогу – ранее он пытался сжечь еще и дом собственных родителей.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества", злоумышленник задержан. Полиция продолжает расследование.

Напомним, ранее в Змиевском районе Харьковской области мужчина приревновал свою жену и попытался расправиться с соперником – он стрелял в него, после чего поджег два дома и автомобиль, а потом попытался покончить с собой.

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