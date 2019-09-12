В Черкасской области подрались чиновницы: потасовка попала на видео

В Смеле Черкасской области две чиновницы подрались прямо в помещении горисполкома. Видео зафиксировали камеры наблюдения.

Как выяснилось, конфликт произошел из-за документов. Руководитель одного из отделов хотела отобрать бумаги у своей коллеги, а когда не смогла, схватила ее за шею и начала душить. Напавшую на коллегу женщину уже уволили.

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Напомним, не так давно в Кривом Роге в горсовете подрались депутаты. Конфликт произошел между между депутатом от "Оппозиционного Блока" Виктором Артюхом и Александром Смалием от группы "За успешный Кривой Рог". Депутат Смалий якобы заявил, что его оппонент мешает ему работать, после чего ударил последнего в голову и в шею.

А в Николаеве во время заседания внеочередной сессии городского совета неизвестные ворвались в зал и облили фекалиями депутатов Владислава Ентина, Елену Киселеву и Сергея Мотуза. После инцидента между молодыми людьми и депутатами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Из-за случившегося городской голова Александр Сенкевич объявил перерыв в работе сессии.

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