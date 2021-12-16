Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 🐸 Руслану обвинили в коррупции 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

В Черкасской области погиб младенец, пока его горе-мать отсыпалась

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 04:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ранее у матери младенца соцслужбы забирали ребенка
Ребенок кричал ночью, однако мать не реагировала/Коллаж: "Сегодня"
Ребенок кричал ночью, однако мать не реагировала/Коллаж: "Сегодня"

В Черкасской области, где ранее мужчина бросил 7-летнюю дочь на трассе, умер младенец, пока мать отсыпалась. Женщина была в алкогольном опьянении.

Об этом сообщает издание "Про все".

Реклама

Детали

Инцидент произошел в городе Каменка. 31-летняя женщина взяла с собой младенца и других детей и отправилась к знакомым распивать спиртное. Младенец кричал ночью, но мать не реагировала. Подошла к ребенку только утром, когда уже было поздно.

Почему умер ребенок?

По словам бабушки Лидии Роман, ее внучка Юля подавилась слюной, в результате чего и наступила смерть.

"Такой вывод был дан в Смеле. Таня слышала, как ребенок плакал ночью. Утром поднялась к ней, а она молчит. Уже губки посинели и вся холодная. Теперь Таня ходит рыдает", — рассказала пенсионерка.

У горе-матери забирали ребенка

Несколько лет назад у 31-летней Татьяны Роман соцслужбы забрали старшую дочь. Женщина якобы пыталась задушить ее. Во время последней беременности и после рождения ребенка никто с проверками не приходил, говорит бабушка.

Реклама

В то же время женщина отметила, что обращалась к соцслужб с просьбами проверить и "как-то повлиять на дочь, но никакой реакции не было. Кроме того, в полиции тоже "только отмахивались" в ответ на аналогичные обращения.

"Дочь часто оставляла младшую на меня или на 6-летнюю дочь. А теперь, когда случилось горе, работницы соцслужбы приезжали и говорили, чтобы я звонила по телефону в случае чего", — рассказала Лидия Роман.

Обвинение соцработников

О трагедии также высказалась депутат Каменского горсовета Наталья Клименко на своей странице в Facebook. Она обвинила в бездействии работников местной соцслужбы и правоохранителей.

"Вопрос в полицию и органы службы детей нашей ОТГ: только нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей?", — возмущается женщина.

Депутат отметила, что соцслужбы знали, что женщину лишили прав на старшую дочь. Она возмущается, что на жалобы бабушки младенца не реагировали.

Реклама

"Почему вашим ответом на ее мольбы о помощи было "ничего же не случилось, не беспокойте нас тому, что и так много работы"? Теперь дожились, случилась смерть младенца и вы привозите к ней детей и опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать", — написала она.

Депутат в разговоре с журналистами отметила, что очень часто общалась с бабушкой умершего младенца.

"Она самостоятельно не может заниматься детьми, потому что ей трудно ходить. Они живут в ужасных условиях. Лидия Анатольевна кормит внуков, как может, пока дочь пропивает деньги. Отдает почти всю свою пенсию. Соцработники знали, что есть такая семья, и обязаны были туда пойти. А они ни разу не ходили с тех пор, как родился ребенок. Зато сидят в кабинете и думают, куда Татьяна девала 25 тысяч, которые дали после родов. Так пойдите и проверьте", — сказала Наталья Клименко.

Смертельные инциденты с детьми

  • В Харькове мать задушила двухлетнего ребенка, а затем сама выпрыгнула в окно 4-го этажа. Женщина осталась живой, ее госпитализировали. Позже она призналась, что была больна. Поэтому решила покончить жизнь самоубийством и убить ребенка.
  • В Полтавской области женщина родила ребенка и утопила его в ведре с помоями. Впоследствии она пояснила, что дочь погибла в результате неосторожности. С помощью экспертизы удалось выяснить, что смерть девочки наступила от механической асфиксии в результате утопления при погружении в емкость с жидкостью.
  • Во Львовской области в городе Жидачов в палатке сгорел годовалый мальчик. Пока матери не было, палатка вспыхнула и ребенок погиб. Женщине грозит до пяти лет заключения.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Наши авторы
Юлия Ляхова Пора готовиться к переменам? Что будет с курсом доллара в январе Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
Богдан Приходько Телеканал "Рада" обновился. Там обвиняют оппозицию, тратят 300 млн из бюджета и обещают новые ток-шоу Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Анна Ткаченко Гогилашвили "поймал звезду". Чем закончится выходка ставленника Зеленского для Банковой и Украины Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Смотреть всех авторов
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Татьяна Очеретяная

Татьяна Очеретяная

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
Спортивный таблоид
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
ТОП публикаций
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Звезды Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
ТОП публикаций
Лилиана Григорак

Лилиана Григорак

Редактор Life Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Титульный бой в Броварах
Денис Беринчик
Денис Беринчик
18 дек.
21:00
Иса Чаниев
Иса Чаниев

П1

1.06

Х

23.0

П2

8.00
Ставки на бокс
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Комаровский в теме
Как научить ребенка чистить зубы?
Спроси у доктора
Опрос
Опрос
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Опрос "Рейтинг", 6-8 декабря
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Короновирус за месяц

350 116

заболело за месяц в Украине

-42%

Вакцинация
По состоянию на 15 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
12 735 628
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 269 055
Всего введенных доз 27 004 683
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,20
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
⭐ Звездные архивы ⭐
Узнаете Хайди Клум?
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в декабре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять