В Черкасской области пограничники и таможенники провели учения

Правоохранители отрабатывали действия в случае распыления ядовитого вещества в автобусе

В Черкасской области таможенники и пограничники провели учения в условиях, максимально приближенных к реальным. "Сегодня" наблюдали за учениями.

Во время учений специалисты имитировали ситуацию, когда в пассажирском автобусе распылили ядовитое вещество.

Начали с эвакуации. После того, как людей вывели, внутрь заходят специалисты с тестерами, задание которых – найти яд.

"Это означает, что в салоне или у нас где-то находится источник опасного вещества, которая имеет кожно-нарывное эффект. Поэтому находиться в незащищенном обычной одежде очень опасно," – рассказывают специалисты.

После обнаружения яда нужно обработать костюмы раствором для обеззараживания.

"Стараюсь аккуратно снимать сверху, закатывать, чтобы эти капли здесь на защитном костюме, они не попали внутрь. Там могут быть остатки химического вещества", – говорит правоохранитель.

Учения провели, чтобы поднять профессиональный уровень работников. Ведь эти специалисты заботятся о безопасности людей в украинских морских портах, аэропортах и ​​на пунктах пропуска. С инструкторами и материалами помогла миссия ОБСЕ: передали средства защиты кожи от химических и ядовитых опасных веществ и противогазы.

"Благодаря данному проекту мы смогли немного усовершенствовать обучаемость нашего персонала", – прокомментировал представитель Государственной пограничной службы Украины Станислав Малышев.

Следующие такие учения пройдут в Хмельницком.

Напомним, недавно бойцы десантно-штурмовых войск потренировались в десантировании и выходе в тыл условного врага.

Также, учения Baltic Protector с участием порядка 20 боевых кораблей НАТО пройдут в Балтийском море летом.

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