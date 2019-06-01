В Черкасской области помощник судьи попался на вымогательстве взяток

Мужчина предлагал 14 истцам "помощь" в вынесении нужного им решения

Взяточник предлагал "помощь" в получении нужных вердиктов. Фото: Нацполиция

В Черкасской области помощника судьи разоблачили в вымогательстве взяток с истцов, которым он обещал поспособствовать в принятии судьей решений в их пользу по 14 делам.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, подозрение в получении взяток объявили помощнику главы одного из судов области. Разоблачение провели следователи Управления защиты экономики под процессуальным руководством местной прокуратуры.

"Во время следствия было установлено, что подозреваемый наладил преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от представителя истца за его влияние на судей", – говорится в сообщении.

Было зафиксировано вымогательство и получение 4400 долларов за принятие позитивного решения по 14 гражданским делам. За каждое позитивное решение он вымогал по 300 долларов и еще по 200 долларов за свою "работу".

По результатам проведения следственно-оперативных действий подозреваемому сообщили о подозрении по статье "злоупотребление влиянием". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В настоящее время проводятся следственные действия по выяснению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого и установления других причастных к преступлению лиц.

Напомним, ранее исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.

Кроме этого, мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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