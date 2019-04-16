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В Черкасской области поймали браконьера с уловом на 120 тыс. гривен

Сегодня, 18:33

Нарушение заметили во время поверхностного осмотра автомобиля

Водный патруль в Черкасской области поймал браконьера с уловом рыбы на сумму более 120 тысяч гривен. Об этом сообщают в патрульной полиции Черкасской области. Факт браконьерства обнаружили в ночь на 12 апреля.

Экипаж полицейских, патрулируя прибрежную зону реки Сула в Чернобаевском районе, остановил автомобиль ВАЗ-2121, который перевозил резиновую надувную лодку. В ходе осмотра автомобиля, в салоне нашли шесть мешков с рыбой разных видов на общую сумму 121 тыс. 656 гривен. Большая часть рыбы – плотва. Откуда рыба, водитель объяснить не смог. Следователи изъяли рыбу, автомобиль и лодку.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или иным водным добывающим промыслом).

Напомним, что в Черновицкой области местный рыбоохранный патруль с начала нереста зафиксировал уже шесть десятков нарушений. С 1 апреля тут уже выписали штрафов на 8 тысяч гривен.


В Харьковской области задержали браконьера из села Чистоводовка Изюмского района, который ловил рыбу в период нереста.

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Тег патруль, рыба, улов, браконьерство, нерест

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