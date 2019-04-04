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В Черкасской области пожар в заповеднике тушили более пяти часов

Сегодня, 14:54

Пламя уничтожило восемь гектаров тростника

В Черкасской области пожар в заповеднике тушили более пяти часов Другие регионы Пламя уничтожило восемь гектаров тростника


В Черкасской области на территории Липовского орнитологического заказника произошел крупный пожар. Пламя уничтожило восемь гектаров сухого тростника. Спасателям, лесникам и волонтерам пришлось тушить его более пяти часов.

Отметим, что заказник был основан в 70-х годах прошлого века. Ежегодно здесь гнездятся более сотни видов птиц, в том числе и краснокнижные. Сколько именно пернатых и животных погибли в огне, сейчас подсчитывают экологи. Одной из версий пожара спасатели называют поджог.

Напомним, что недавно в Киевской области спасатели зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Также сообщалось, что ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары. Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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Тег пожар, заповедник, заказник, ГСЧС, Черкасская область

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