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В Черкасской области произошло смертельное ДТП: за рулем был пьяный полицейский (фото и видео)

29 марта, 16:48

Татьяна Очеретяна

После столкновения автомобиль загорелся

В Черкасской области произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом написали на сайте Государственного бюро расследований.

Отмечается, что 28 марта 2020 года около 17:40 в с. Заячковка, Христиновского района Черкасской области, полицейский за рулем автомобиля Daewoo не справился с управлением, выехал на обочину и протаранил дерево.

В результате столкновения машина загорелась. Огонь полностью уничтожил транспортное средство. В результате ДТП один из пассажиров погиб на месте происшествия, другая пассажирка и водитель с телесными повреждениями госпитализированы.

На сайте уточнили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Полицейскому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, ранее в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, а мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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ДТП погибшие полицейский Черкасская область

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