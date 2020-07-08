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В Черкасской области заметили необычный смерч (видео)

8 июля, 09:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Погодное явление заметили над жилым домом

После того, как в Черкассах сильный ливень затопил улицы, в области продолжает бушевать непогода. Так, шквальный ветер срывал крыши домов, валил деревья, а в одном из сел даже прошелся смерч. Метеоролог Игорь Кибальчич опубликовал видео этого погодного явления на своей странице в Facebook.

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Смерч начался в селе Васютинцы Чернобаевского района. Под видео Игорь написал, что этот смерч рода лендспаут (landspout).

Кроме того, порывистый ветер в селе Худяки на своем пути поломал десятки деревьев, проезд несколько часов был заблокирован. В некоторых домах выбиты окна, повреждены заборы и крыши.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

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Напомним, недавно смерч заметили в Ивано-Франсковской области. По словам очевидцев, вихрь пронесся над полями и лесополосой в 4 километрах от поселка.

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А в Николаевской области местные жители сняли на видео смерч над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. В сети отмечали, что после этого началась пылевая буря и град с сильным ливнем.

Видео: Facebook / Женя Байдак

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непогода смерч Черкасская область

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